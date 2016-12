21 giugno 2014 Kevin Prince e Jerome: fratelli Boateng contro in Germania-Ghana L'ex milanista ha scelto la squadra africana, il difensore del Bayern Monaco ha optato per i tedeschi. Rapporti tesi per anni, da qualche mese va meglio Tweet google 0 Invia ad un amico

21:47 - Kevin Prince è il più bravo e il più bello (non è da tutti avere come fidanzata una come Melissa Satta), Jerome è quello che ha vinto di più, grazie alla sua militanza nel Bayern Monaco. Il primo ha scelto la Nazionale del Ghana, dopo essere stato escluso nel 2009 per "atti di indisciplina" nella preparazione agli Europei Under 21; il secondo ha optato per la Germania. Stesso padre (ma madri diverse) per anni non si sono parlati, ma negli ultimi tempi, da quando Kevin Prince si è trasferito alla Schalke 04 ed è tornato in Germania i due si sono riavvicinati. E' la seconda volta che si affrontano in un Mondiale: nel 2010 vinse la Germania di Jerome 1-0.