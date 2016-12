Josè Mourinho rifiuta la panchina della Nazionale brasiliana

19:21 - José Mourinho rifiuta la panchina del Brasile. Secondo il quotidiano spagnolo "Marca" lo "Special One" avrebbe ricevuto una sostanziosa offerta da parte della Federcalcio brasiliana per sostituire l'attuale tecnico Felipe Scolari, reduce dalla mancata qualificazione alla finale mondiale. Mourinho non se la sarebbe sentita di lasciare la panchina del Chelsea, perché vorrebbe prima vincere tutto con la squadra londinese.

Sempre secondo "Marca" Il suo no, tuttavia, non sarebbe definitivo, ma si tratterebbe solo di un rinvio. Il tecnico del Chelsea avrebbe infatti lasciato la porta aperta in vista dei Mondiali 2018, che si disputeranno in Russia.

Ipotesi smentita però dalla stessa Cbf (Federcalcio brasiliana) che sostiene di non aver mai effettuato offerte allo Special One o ad altro tecnico europeo. Inoltre non è ancora da escludere la permanenza di Scolari, attuale commissario tecnico, almeno fino al termine dell'anno solare.