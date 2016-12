29 giugno 2014 James Rodriguez, è lui l'uomo copertina del Mondiale Il numero 10 dei Cafeteros, capocannoniere del torneo, continua a stupire con gol e giocate eccezionali: offuscate le stelle di Messi e Neymar Tweet google 0 Invia ad un amico

15:00 - Il Mondiale si era aperto con lo splendido gol di testa di Van Persie alla Spagna, poi c'è stato l'esordio con capolavoro di Messi e poi, ancora nel girone dell'Olanda, lo spettacolare gol al volo di Tim Cahill, che finora era di certo il gol più bello del Mondiale 2014. Era, perchè quello che ha fatto James Rodriguez con l'Uruguay supera in bellezza anche la prodezza dell'australiano: stop di petto spalle alla porta, bolide di sinistro al volo da 25 metri e palla sotto la traversa. Tutti in piedi per James Rodriguez, via il cappello. E' lui l'uomo copertina di questo Mondiale, il capocannoniere, il calciatore più decisivo, una stella talmente luminosa da offuscare Neymar e Messi.



Rodriguez: "Abbiamo fatto la storia" - "È una cosa storica, non lo avevamo mai fatto - ha detto a fine gara - Ma ora speriamo di andare più lontano. Merito mio e di Cuadrado? Abbiamo fatto tutti bene. Oggi dovevamo lavorare da squadra e l'abbiamo fatto: è stata importante la velocità di Juan, il lavoro di Gutierrez, i miei gol. Tutto".