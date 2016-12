Italia verso la Costa Rica: Bonucci al posto di Paletta

17:32 - Tante prove di formazione nel ritiro di Mangaratiba, ma Cesare Prandelli dovrebbe affidarsi alle certezze per la decisiva partita contro la Costa Rica di venerdì. Se in allenamento è il 4-2-3-1 a tenere banco, contro i nordamericani dovrebbe scendere in campo la stessa formazione vista con l'Inghilterra con il solo Bonucci al centro della difesa al posto di Paletta. Molto però dipenderà dai recuperi o meno di Barzagli e De Rossi.

Questa la formazione probabile:

Italia (4-1-4-1): Sirigu; Darmian, Bonucci, Barzagli, Chiellini; De Rossi; Candreva, Verratti, Pirlo, Marchisio; Balotelli.

Pronti anche Abate e Paletta nel caso Barzagli non ce la facesse. Con il milanista in campo Darmian passerebbe a sinistra con Chiellini a centrale, mentre più diretta sarebbe la sostituzione in caso di impiego di Paletta. Thiago Motta, invece, è pronto a prendere il posto dell'acciaccato De Rossi o di Verratti.