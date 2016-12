Italia: Verratti quasi recuperato, ma Prandelli studia le alternative

17:03 - Ruota tutto attorno a Verratti, in recupero, quasi pronto. Dicono dal ritiro azzurro. In vista però del match d'esordio ai Mondiali contro l'Inghilterra, Cesare Prandelli studia però le alternative e prepara un'Italia a due facce. Quella con Verratti, appunto, e il 4-1-3-1-1. E quella senza: 4-3-2-1 con Thiago Motta e Marchisio avanzato alle spalle di Balotelli al fianco di Candreva. In entrambe c'è Darmian, vera sorpresa azzurra.

Ma andiamo con ordine. Verratti è stato alle prese ieri con un lieve attacco influenzale. Niente di che, tanto che il giocatore del Psg, sia pure in maniera blanda, ha svolto parte dell'allenamento pomeridiano in palestra. Insomma, a meno di ricadute, impreviste e imprevedibili, oggi dovrebbe essere regolarmente in campo con il resto del gruppo e, di conseguenza, sabato nell'undici iniziale contro l'Inghilterra. Dovrebbe però, perché con il caldo che fa, con l'umidità che c'è, quel che serve è innanzitutto una tenuta atletica che potrebbe venire meno dopo qualche giorno vissuto da "malaticcio". Logico, quindi, che Prandelli prenda in considerazione tutte le possibilità e che valuti con grande attenzione la possibilità di schierare un'Italia leggermente diversa da quella che ha in mente oggi.Eccola, allora, l'Italia bis, con la linea a quattro confermata - Darmian, Barzagli, Chiellini e De Sciglio - e la mediana invece rivoluzionata. Non più De Rossi vertice basso del centrocampo a ridosso della difesa, ma tre giocatori affiancati - Thiago Motta, Pirlo e De Rossi, appunto - alle spalle di Candreva e Marchisio, avanzato alle spalle di Balotelli per sfruttare la sua capacità di inserirsi e per dare supporto al milanista.

Da oggi in avanti, con l'avvicinarsi dell'ora X, se ne capirà qualcosa in più. Resta il piccolo dubbio Verratti. Uno solo. L'Italia è pronta. Ecco, in sintesi, le due squadre possibili:

(4-1-3-1-1): Buffon; Darmian, Barzagli, Chiellini, De Sciglio; De Rossi; Verratti, Pirlo, Marchisio; Candreva; Balotelli

(4-3-2-1): Buffon; Darmian, Barzagli, Chiellini, De Sciglio; Thiago Motta, Pirlo, De Rossi; Candreva, Marchisio; Balotelli