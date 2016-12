Italia, Verratti nel nome di Zeman: "Grazie a lui dalla B al Brasile"

10:36 - C'è una parte che sorride e una parte "dispiaciuta per quelli che sono rimasti fuori". C'è una parte che guarda avanti perché "il Brasile potrebbe essere un'occasione unica" e una che non dimentica: "Per me ma anche per Insigne e Immobile, Zeman è stato un grande maestro, ci ha dato tanto a livello di gioco e carattere, ci ha fatto crescere moltissimo". Parola di Marco Verratti che, spiega, "grazie a lui sono passato dalla B al Brasile".

Fresco di convocazione tra i 23 che giocheranno i Mondiali con l'Italia, il centrocampista azzurro parla a ruota libera senza dimenticarsi dell'uomo che l'ha lanciato nel calcio che conta: "Con lui (Zeman, ndr), dal suo Pescara, io e gli altri siamo decollati: dalla B al Mondiale, queste sono le storie belle del calcio, le grandi emozioni che sa regalare".E ancora: "Quando sono stati chiamati i 30, la mia priorità era quella di entrare nei 23. Per questo mi sono messo a disposizione del mister e della squadra. Il ct ha dovuto fare le sue scelte, sono contento per me e mi dispiace per gli esclusi". "In passato Prandelli mi ha criticato? - dice Verratti -. E' importante per noi avere un allenatore che ti sproni a fare meglio, a migliorarti. E preferisco un allenatore così di uno che ti dice bravo anche quando meriti una strigliata".

Verratti parla poi del suo ruolo in campo: "Non c'è un ruolo a centrocampo che preferisco, da tre anni cambio compiti e posizioni, credo comunque che la convivenza con Pirlo sia adesso possibile, è impossibile tra l'altro non trovarsi bene con un giocatore come Andrea". "Ho iniziato da trequartista, in molti mi dicevano che con Zeman avrei trovato poco spazio, invece mi dette fiducia e così - continua - negli ultimi anni ho provato più ruoli, nei primi due da regista, ma non ho preclusioni. A Parigi gioco accanto a Thiago Motta che è un giocatore tecnico anche lui".