24 giugno 2014 Italia-Uruguay, Fanny e le wags sostengono gli azzurri Allo stadio di Natal le mogli di Insigne e Immobile, la futura sposa di Balotelli e anche la Seredova...

18:21 - Contro l'Uruguay l'Italia affronta il primo bivio del proprio Mondiale, una sfida decisiva che può far continuare il sogno iridato o gettare in un incubo sportivo profondo una nazionale di grande tradizione. Per questo momento speciale i nostri azzurri hanno voluto accanto a loro le compagne e le mogli, tutte unite sugli spalti di Natal per gridare insieme a tutta Italia "Forza Azzurri"!