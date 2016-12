Italia, ultimo test: Balotelli-Verratti osservati speciali

13:31 - Lo stadio Renato Curi di Perugia fa da cornice a Italia-Lussemburgo, ultima amichevole degli azzurri prima della partenza per il Brasile. Dopo una settimana ad alta tensione per l'esclusione di Rossi,il ct Prandelli continua nei suoi esperimenti in vista del Mondiale: stasera (calcio d'inizio ore 20.45) il ct schiera il 4-3-2-1 con Balotelli unica punta e tandem di play a centrocampo formato da Pirlo e Verratti, a fianco per la prima volta.

Non ci sarà Cassano, tenuto a riposo, e neppure Barzagli, alle prese ancora con la febbre: pronto Bonucci. Sulle corsie esterne i milanisti Abate e De Sciglio. Completano la linea mediana De Rossi, che giocherà alle spalle dei registi di Juventus e Psg, e la coppia Marchisio-Candreva a supporto di Balotelli. Grande attesa per SuperMario che è dato da Prandelli "in ottima forma".

Per quanto riguarda le statistiche di Italia-Lussemburgo, si tratta del nono confronto diretto tra le due Nazionali: negli otto precedenti l'Italia ha sempre vinto segnando 24 reti e subendone solo una. La sfida più recente è l'amichevole giocata allo stadio Municipale di Lussemburgo il 27 aprile 1988: gli azzurri, all'epoca allenati da Azeglio Vicini, si imposero 3-0 grazie ai gol di tre difensori (24' Ferri, 28' Bergomi, 33' De Agostini). Infine una curiosità sullo stadio: l'Italia ha sempre vinto al Curi nei quattro precedenti, segnando 7 reti e subendone solo una.

Le formazioni di Italia-Lussemburgo (calcio d'inizio ore 20.45):

Italia (4-3-2-1): Buffon; Abate, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; De Rossi, Pirlo, Verratti; Candreva, Marchisio; Balotelli. A disp.: Sirigu, Perin, Darmian, Paletta, Thiago Motta, Aquilani, Parolo, Cassano, Cerci, Immobile, Insigne. All.: Prandelli

Lussemburgo (4-4-2): Joubert; Jans, Bukvic, Schnell, Janish; Mutsch, Philipps, Gerson, Da Mota; Bensi, Joachim. A disp.: Oberweis, Delgado, De Sousa, Hoffmann, Laterza, Malget, Payal, Masserini, Peters, Turpel. All.: Holtz

Arbitro: Skomina (Slovenia)