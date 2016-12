Italia, Trapattoni difende Prandelli

10:20 - Ha detto tutto a modo suo, con una di quelle metafore che vengono solo a lui e spiegano tutto: "Prandelli? Ha fatto bene, ha fatto il vino con quello che aveva". Così Giovanni Trapattoni ha difeso l'ormai ex ct dell'Italia. "È stato sfortunato al Mondiale - ha continuato - ma fino ad allora aveva fatto bene. La Nazionale ha pagato sul piano della forza e su quello atletico. I nostri giocatori sono questi, sono quelli che ci hanno portato fino a lì".

E ancora: "Inutile fare discussioni se si tratta di campioni o non campioni - ha detto a Radio 1 "A ritmo di gol" -. Purtroppo siamo mancati sul piano emotivo, ma può capitare. È successo anche alla mia Juve che aveva Platini e Boniek ad Atene".Il Trap ha poi fatto un bilancio generale del Mondiale: "Questo torneo si è contraddistinto per il grande equilibrio. È stato un gran bel Mondiale a livello di spettacolo. Se si è andati più di altre volte ai rigori vuol dire che questo sport è cresciuto nel mondo. Ormai anche i giocatori delle nazioni emergenti giocano ad alto livello in ogni angolo del mondo. Ma anche gli allenatori sono di grande levatura internazionale".