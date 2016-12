Italia, Thiago Motta: "Pronto a giocare con la Costarica"

23:21 - L'orgoglio di un italiano nato in Brasile pronto a coronare il sogno mondiale con la maglia azzurra nel tempio del calcio verdeoro. Ecco Thiago Motta, candidato a una maglia da titolare per la seconda uscita dell’Italia, a Recife contro Costarica: “Sono pronto a giocare – ha dichiarato il centrocampista del Psg in conferenza stampa - Aspetto con serenità il mio turno, come tutti gli altri. Deciderà Prandelli ma io ci sono. De Rossi ha detto che ho più classe ed eleganza di lui? Beh, innanzitutto lo ringrazio ma penso che abbia esagerato un po': con altre caratteristiche rispetto alle sue sento di poter giocare anche davanti alla difesa ma il mio ruolo più naturale a qualche metro più avanti".

Esattamente dove lo ha provato negli ultimi due giorni Prandelli e dove si prepara a sostituire Verratti al fianco di Pirlo: "Marco - ha continuato Motta – è un grande giocatore, veramente grande: se dovesse non giocare è solo perché avendo avuto la febbre settimana scorsa può aver bisogno di recuperare la miglior condizione fisico-atletica”. Pronto dunque Motta, pronto ad affrontare Costarica, squadra da guardare con grande rispetto: “Giocano bene, corrono, hanno un attacco forte e veloce e una difesa molto attenta: sono una squadra nel vero e proprio senso della parola. Dovremo dare il cento per cento, giocare come fosse una finale. In più attenzione al clima: spero che la Fifa valuti attentamente la questione time-out”. Il sogno, ovviamente, resta il Maracanà, la coppa da alzare nel tempio del calcio brasiliano: “Io mi sento un italiano nato in Brasile. Non ho mai sognato di giocare con la Seleçao, non era un sentimento che sentivo dentro di me. Diverso quando c’è stata la possibilità di vestire la maglia dell’Italia. Io sono andato via dal Brasile presto, avevo 15 anni, e mi sono abituato al modo di vivere e giocare europeo, la mia famiglia è italiana e per questo ho scelto quella che è la mia nazionale. Se qui mi contestano non mi interessa, io gioco per i miei colori e voglio vincere con questa maglia. Il Brasile in difficoltà? Le squadre di Scolari non fanno mai un calcio spettacolare ma arrivano sempre fino in fondo, il Brasile lotterà per vincere questo Mondiale. Tornare a giocare in Italia? Il mio momento all’Inter è stato bellissimo, lì abbiamo fatto la storia. Ora sto bene a Parigi, però perché dire di no a un ritorno? Può succedere, non ora però”.