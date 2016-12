Italia, spogliatoio rovente: ecco cosa è successo

23:26 - E' successo tutto nello spogliatoio dello stadio di Natal. Alla fine del primo tempo, quando sotto accusa è finito Mario Balotelli. Quindi a eliminazione "conclamata", con il ct sfiduciato da un gruppo andato in frantumi. A due giorni dall'addio al Brasile, spuntano i retroscena, le ricostruzioni di quanto accaduto durante e dopo la sfida all'Uruguay. A partire dalla sostituzione di SuperMario, ovviamente. Ne riferisce il Corriere della Sera, che riporta un colloquio o quel che si è saputo di quel colloquio tra il milanista, Prandelli e almeno un paio di giocatori importanti della nostra Nazionale.

Le cose, è scritto, sarebbero andate così. Dopo un primo tempo nervoso, una volta rientrati nello spogliatoio, Prandelli avrebbe esortato Balotelli a cambiare atteggiamento. A essere meno nervoso, più partecipativo. "O cambi atteggiamento o devo sostituirti - avrebbe detto il ct -. Stai zitto, basta parlare o ti buttano fuori". Già, perché nel frattempo SuperMario si era già preso un giallo e il rischio che non arrivasse a fine partita era obiettivamente concreto. Al rimprovero di Prandelli, Balotelli avrebbe risposto bofonchiando qualcosa, avrebbe detto più o meno quel che poi ha scritto ieri sui social, che stava dando tutto, che non aveva colpe. Una cosa così. Una cosa, ad ogni modo, che avrebbe scatenato la reazione di Buffon e De Rossi, pronti a sollecitare il milanista, e avrebbe convinto Prandelli a spedire in campo Parolo a inizio ripresa.E qui si apre un'altra spaccatura, perché dalla decisione di affidarsi a un gioco manovrato e propositivo, la Nazionale ha virato decisamente verso un atteggiamento difensivo che, a partire dalle convocazioni - sarebbe stato gradito al gruppo Giuseppe Rossi, ad esempio - non è piaciuto agli anziani. A Prandelli sarebbero stati rimproverati il modulo, la scelta del ritiro di Mangaratiba, la difesa a oltranza, appunto, di Balotelli. Non a caso citato dal ct nell'attimo delle dimissioni. Anche perché, assicurano, il ct si è sentito tradito proprio dal suo uomo, dal giocatore attorno al quale aveva deciso di costruire la squadra. Andando contro a chi lo avvertiva definendo ingestibile SuperMario. Prandelli, invece, era sicuro che fosse stato semplicemente gestito male, salvo poi accorgersi, in Brasile, che l'atteggiamento da divo del milanista prendeva giorno dopo giorno il sopravvento sulla necessità di lavorare con il massimo dell'impegno e della concentrazione.



Di qui, o in parte di qui, la scelta di dire basta, di lasciare, di passare la mano. E il senso delle parole di Buffon e De Rossi a fine gara. Contro i giovani, contro chi parla ma non fa. Tutto rotto, tutto a rotoli, senza nemmeno ben capire da dove e da chi ripartire domani.