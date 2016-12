7 giugno 2014 Italia, spavento per De Rossi dopo uno scontro con Ranocchia Solo un pestone: il centrocampista è stato medicato e ha ripreso ad allenarsi. Prandelli sprona Balotelli di DAL NOSTRO INVIATO PEPE FERRARIO Tweet google 0 Invia ad un amico

22:06 - Attimi di spavento durante il secondo allenamento 'brasiliano' dell'Italia a Mangaratiba, aperto alla stampa. De Rossi ha rimediato un pestone al piede sinistro da Ranocchia ed è rimasto a terra per 5', togliendosi subito la scarpa. Immediato l'intervento del dottor Castellacci: il centrocampista azzurro è stato medicato ed è tornato a lavorare. Da segnalare che durante la seduta Balotelli è stato richiamato un paio di volte da Prandelli.

Sul terreno di gioco del Portobello Resort si sono rivisti in campo sia Barzagli che Paletta, fermi venerdì perché non al meglio delle condizioni fisiche: il difensore della Juve ha smaltito lo stato febbrile che gli ha impedito di essere in campo a Perugia nell'ultima amichevole contro il Lussemburgo, quello del Parma era alle prese con qualche acciacco muscolare, che adesso sembra superato. Ancora fermo il portiere Sirigu, che nel ritiro di Coverciano ha rimediato una botta al costato. Buffon, Perin e Mirante hanno lavorato a parte con il loro preparatore.

PER DE ROSSI ANCHE LA PUNTURA DI UN'APE

Giorni e giorni a parlare di zanzare e rischio infezioni, e il primo azzurro ad essere 'colpito' in Brasile - Daniele De Rossi - incappa in una comunissima ape. L'episodio e' avvenuto durante l'allenamento del mattino: uno scontro di gioco con Ranocchia ha fatto cadere il centrocampista a terra in quel che sembrava un banale contatto. Ma il tempo di 'soccorso' dei medici azzurri è apparso perfino troppo lungo, tanto da suscitare qualche preoccupazione. Poi, il chiarimento: De Rossi si è tolto lo scarpino per un pestone, e al momento di rimetterlo è stato punto da un'ape. Il giocatore ha ripreso regolarmente l'allenamento, i medici gli hanno somministrato un antistaminico e la situazione - precisa la Figc - è sotto controllo.

L'UNDICI ANTI-FLUMINENSE

Questo l'undici azzurro che Prandelli manderà in campo domenica nel test contro il Fluminense: Perin; Abate, Paletta, Ranocchia, Darmian; Aquilani, Thiago Motta, Parolo; Cerci, Immobile, Insigne.