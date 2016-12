Italia: si è fermato De Sciglio, salta l'Inghilterra

12:42 - Sollievo per De Sciglio in casa Italia. Il terzino, nell'allenamento pomeridiano degli azzurri a Mangaritiba, si è fermato per una contrattura al bicipite femorale sinistro e salterà il match di sabato con l'Inghilterra, ma resterà in ritiro. Prandelli ha deciso di non sostituirlo con Ranocchia nella lista dei 23. Questo quello che è emerso dopo gli accertamenti medici effettuati all'ospedale Unimed a Angra Dos Reis.



Il terzino ha lasciato l'ospedale molto contrariato, come si vede nelle foto del nostro inviato Claudio Raimondi, e non ha detto nessuna parola. Il dott. Castellacci, dietro di lui, era al telefono con Prandelli: qui è nata la decisione di far rimanere il giocatore in ritiro e attendere il suo recupero. Così Darmian sarà titolare contro l'Inghilterra al debutto.

Il dott. Castellacci non si è sbilanciato sui tempi di recupero: "Monitoriamo giorno dopo giorno. Speriamo di recuperarlo".

In mattinata, invece, era arrivata una buona notizia per Prandelli. Recuperato Verratti: smaltita l'influenza, sarà arruolabile dal ct e dovrebbe partire titolare con Pirlo. Molto possesso palla, chiuso da un torello, e lavoro atletico: i portieri hanno effettuato lavori specifici.

Domani la comitiva partirà alla volta di Manaus, dove rifinirà la preparazione in vista del match contro l'Inghilterra di sabato.