Italia, primo allenamento a Natal: Marchisio a riposo, De Sciglio è disponibile

Alla seduta hanno partecipato tutti tranne, ovviamente, De Rossi e Buffon e Marchisio, a riposo precauzionale per via di un lieve affaticamento. I titolari hanno svolto, però, come detto, solo lavoro di scarico. Un po' di corsetta per smaltire le tossine del match contro il Costarica prima di rientrare negli spogliatoi e lasciare la scena alle riserve.All'allenamento si sono visti i Negramaro e i bambini della onlus Bertolino, ospiti graditi del clan azzurro. Molti i tifosi presenti per sostenere l'Italia. Come già anticipato da Castellacci, completamente recuperato, e quindi a disposizione per la sfida contro l'Uruguay, il milanista De Sciglio che, a meno di sorprese, dovrebbe poter partire dall'inizio sulla sinistra della difesa.