Italia, Prandelli prova Balotelli e Immobile

12:30 - Dentro o fuori. L'Italia si prepara alla delicatissima sfida di Natal contro l'Uruguay: serve almeno un pari per l'accesso agli ottavi di finale, necessaria una vittoria per sperare ancora in un improbabile primo posto. E per ottenere uno di questi due risultati Prandelli è orientato a ribaltare schieramento e uomini: nell'ultimo allenamento il ct azzurro ha provato il 3-5-2, con Balotelli-Immobile coppia d'attacco.

Immobile dunque è fortemente candidato per un ruolo a fianco di SuperMario, stando alle ultime indicazioni provenienti dal campo. Con l'infortunio di De Rossi, Prandelli pareva aver scartato l'ipotesi di un ritorno alla difesa a 3, usata solo una volta lo scorso anno a Praga contro la Repubblica Ceca, risultato 0-0. Ma la possibilità di affidarsi alla collaudata retroguardia dei campioni d'Italia potrebbe fare la differenza. Ed ecco davanti a Buffon il blocco juventino Barzagli-Bonucci-Chiellini; Darmian e il rientrante De Sciglio sugli esterni. A centrocampo provato Pirlo con Marchisio e Verratti, quest'ultimo al rientro dopo il turno di stop contro la Costa Rica. Successivamente Prandelli ha provato Cerci, Cassano e Insigne davanti, con Parolo, Aquilani e Candreva dietro.