Italia, nuova difesa: Paletta-Barzagli, a sinistra Chiellini

12:45 - Italia-Inghilterra si avvicina, ultime ore di lavoro e di pensieri per Cesare Prandelli. Per l'esordio iridato con gli inglesi la formazione è quella dei "titolarissimi", fatta eccezione per De Sciglio, infortunato, al suo posto è Paletta il prescelto per la sostituzione, al centro della difesa, con Chiellini spostato a sinistra.

Ecco dunque gli undici anti-Hodgson: Buffon in porta (se recupera dal problema alla caviglia, se no gioca Sirigu); Paletta e Barzagli al centro; Darmian e Chiellini sulle fasce; davanti alla difesa De Rossi, con Pirlo a Verratti play; più avanti (e più larghi) Candreva e Marchisio e Balotelli unica punta. Insigne (o Cassano) e Immobile i primi candidati a entrare nel calco in cui la partita dovesse prendere una piega non positiva; Thiago Motta l'uomo pronto a centrocampo, come primo sostituto.

Per quanto riguarda i 23 in lista, l'infortunio di De Sciglio è considerato di breve durata e dunque il milanista non sarà sostituito da Ranocchia, che è tornato a casa insieme al quarto portiere Mirante.