Italia-novità: spazio a Bonucci, Abate e Thiago Motta

19:27 - Giungono notizie positive dal ritiro dell'Italia a Mangaratiba, in Brasile. Prandelli ha avuto a disposizione anche gli acciaccati Gigi Buffon e Mattia De Sciglio che si sono allenati con i compagni. Il loro recupero è quindi da considerarsi quasi ultimato anche se, com'è ovvio, difficilmente scenderanno in campo contro la Costa Rica. In campo anche il romanista Daniele De Rossi, fermato domenica e lunedì da un problema alla cervicale.

BAMBINI IN FESTA: PER SUPERMARIO

Sul campo di Mangaratiba era presente anche un gruppo di alunni della scuola elementare locale assieme a quello di una scuola calcio. I ragazzini hanno incontrato gli azzurri con i quali hanno scattato una foto. Il più conteso è stato Mario Balotelli, letteralmente assalito per gli autografi.

PRANDELLI PROVA UNA NUOVA ITALIA

Ed eccoci alle prove tattiche del mattino, con tanto di "spie" pronte a raccogliere novità tinte d'azzurro. Prove nelle quali Cesare Prandelli ha allestito qualche inedito in vista della Costarica. In porta, sembra di poter escludere un rientro-lampo di Buffon: giocherà Sirigu. Il quartetto della difesa potrebbe essere: Chiellini e Bonucci centrali, Abate e Darmian sulle fasce: dunque fuori Paletta, apparso in difficoltà all'esordio, e a teorico riposo Barzagli.

A centrocampo, De Rossi giocherà, superato il problema alla cervicale. La coppia di play sarà formata da Pirlo e Thiago Motta, dando a Verratti il giusto respiro e magari subentrare. Per quel che riguarda il trio d'attacco, Marchisio e Candreva con Balotelli, nulla è mutato nelle strategie del ct.

Ragione per la quale, se l'Italia contro la Costarica fosse quella vista in mattinata a Mangaratiba, eccola (4-1-4-1): Sirigu; Abate, Bonucci, Chiellini, Darmian; De Rossi; Candreva, Thiago Motta, Pirlo, Marchisio; Balotelli.