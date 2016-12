Italia, Immobile: "Adesso in avanti c'è Mario, ma io sono pronto"

19:48 - Attaccanti di scorta? Neanche per sogno. Dall'ultimo test azzurro contro il Fluminense prima del debutto Mondiale con l'Inghilterra, si alza l'urlo di Immobile e di Insigne con una tripletta e una doppietta a testa. Prandelli dovrà rivedere i piani? "Il mister fa le sue scelte e io le accetto - ha detto il neo attaccante del Borussia Dortmund - Se non mi dovesse scegliere mi farò trovare pronto. Adesso in avanti c'è Mario. Io e lui insieme? Si può".

"Con Mario ho un bel rapporto, parliamo sempre - ha proseguito Immobile, capocannoniere della Serie A - Anche lui è disponibile per giocare insieme ma è il ct a prendere le decisioni. Adesso stiamo provando il modulo con un attaccante. Ripeto, decide Prandelli. Al Napoli quest'anno mi sono abituato a tornare a centrocampo e in difesa. Altro che 4-3-3, io per un mondiale gioco anche in porta''.