Italia, il nonno di Rossi accusa: "Prandelli traditore" 

14:47 - Non si spengono le polemiche per l'esclusione di Giuseppe Rossi dalla lista dei convocati azzurri per i prossimi Mondiali. L'ultima accusa a Prandelli arriva, direttamente dal New Jersey, dal nonno dell'attaccante della Fiorentina. "Il ct è un traditore - ha detto a Radio Rai, Bruno Petrocelli - . Prandelli ha fatto una pagliacciata, ha illuso e tradito mio nipote. Tiferò Stati Uniti, perché in Italia ci sono i traditori".

"Ci siamo rimasti male - ha aggiunto - perché non ce lo aspettavamo. E' stato tenuto sulle spine, e Prandelli due giorni fa gli ha detto belle parole". L'intervento del nonno di "Pepito" non si ferma qui: "Prandelli non è all'altezza per giudicare mio nipote: non posso dire altro, so che mio nipote sta bene ed ha un referto medico. Non ho parlato con lui, a me lo ha detto mia figlia. Pepito è un ragazzo preparato, in forma, che li ha sempre trascinati, non meritava una cosa del genere. Mio nipote ha esperienze anche in altre nazioni".