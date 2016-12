Italia, De Rossi a rischio per l'Uruguay 

11:18 - Tegola per l'Italia: Daniele De Rossi è uscito malconcio dalla sfida persa contro la Costa Rica. Il centrocampista della Nazionale ha lasciato lo stadio di Recife zoppicando leggermente per un problema muscolare al polpaccio destro cosi è a dubbio per la partita decisiva con l'Uruguay in programma tra soli quattro giorni a Natal. Domani il prof. Castellacci, medico della squadra azzurra, valuterà l'entità del danno, ma il tempo è nemico.

De rossi effettuerà domani a Natal una risonanza magnetica. La necessità di ricorrere ad un esame clinico per il problema al polpaccio indica il timore che l'infortunio sia serio, anche oltre la partita con l'Uruguay.