20 giugno 2014 Italia, che brutto ko: la Costa Rica vince meritatamente 1-0 e si qualifica agli ottavi A Recife gara sottotono degli Azzurri, puniti da un gol di Ruiz al 44'. Squadra stanca che non ha saputo reagire nella ripresa di ANDREA GHISLANDI Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

21:11 - L'Italia non ripete la buona prova contro l'Inghilterra e a Recife viene sconfitta 1-0 dalla Costa Rica nella seconda gara del girone D. Gli Azzurri vengono trafitti al 44' da un colpo di testa di Ruiz. In precedenza Balotelli aveva sprecato due occasioni ghiotte. Nella ripresa entra anche Cassano, ma i centroamericani si difendono bene e accedono agli ottavi. L'Italia si gioca la qualificazione con l'Uruguay: basta un pareggio.