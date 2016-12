Italia, Castellacci: "Per Buffon trauma abnorme"

00:34 - Ci saranno nuovi accertamenti, ma quel che si sa fin qui delle condizioni di Gianluigi Buffon, spiegate dal medico dell'Italia Enrico Castellacci, non rassicura granché: "Gigi - ha spiegato il dottore degli azzurri - ha subito un trauma particolare con distorsione abnorme che ha toccato sia la caviglia che il ginocchio. Per quanto riguarda il ginocchio non ci sono problemi, ma la caviglia ha una sofferenza del legamento tibiale anteriore".

Questo non toglie, continua Castellacci, che "su Buffon siamo fiduciosi, moderatamente ottimisti: ma non possiamo indicare la data del recupero". "Ha un interessamento al tendine, nel caso faremo degli esami. Abbiamo invece escluso problemi al ginocchio, anche lui leggermente interessato. Teniamo presente che bisogna stare attenti: non so dire se ci sarà contro il Costarica. La sua situazione è da valutare giorno per giorno. Gigi a livello psicologico, dopo l'infortunio, era molto provato". Il medico degli azzurri ha poi fatto il punto sugli altri infortunati, a partire da De Sciglio, fermato da una contrattura muscolare: "Non può ancora allenarsi, anche per lui non possiamo fare previsioni - spiega -. Potrà riaggregarsi al gruppo tra qualche giorno, ma per ora fa solo terapie. La squadra, in ogni caso, da un punto di vista atletico è ben curata, abbiamo studiato tutto nei minimi particolari e di non lasciare nulla al caso. Ieri, in questo senso, si sono visti buoni risultati. Balotelli? Sta molto bene, aveva solo un piccolo problema agli adduttori. I doloretti muscolari ci sono ma sono normali. Sta bene e il gol per lui è un'iniezione di fiducia importante".

Castellacci ha poi parlato del time out, non concesso dall'arbitro nel match contro l'Inghilterra: "E' strano che non lo abbia concesso. Ci auguriamo che a Recife e a Natal ci sia. Recife ci preoccupa molto, perché la temperatura e l'orario sono spaventosi".



LA SORELLA DI BUFFON: "TORNA CON LA COSTARICA"

"Gianluigi sta bene, l'ho capito ieri dopo che ho visto lo scatto che ha fatto al gol di Marchisio per andare ad abbracciarlo, da lì ho capito che è guarito e che ha solo voglia di giocare". Veronica Buffon, sorella del portiere della Nazionale, ospite di 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio2, assicura che il n.1 azzurro tornerà tra i pali già contro il Costa Rica. "E nell'ultimo sms che mi ha mandato c'era scritto: sto bene, forse ci sono per la seconda partita, aspettatemi".