Italia, Cassano: "Con l'Uruguay saremo grandi"

08:09 - "Faremo una grande partita contro l'Uruguay": la promessa è di Antonio Cassano, dopo il suo esordio in un Mondiale. "Sono convinto che ce la faremo - spiega il barese al termine della sconfitta con la Costa Rica - Adesso è importante recuperare energie per fare una grande partita martedì". Buffon, invece, ha redarguito i più ottimisti: "Nel calcio non esistono più cenerentole. Noi speravamo di fare meglio, invece siamo andati in difficoltà".

"Dopo che loro sono andati in vantaggio hanno gestito bene la vittoria" continua Buffon nella sua analisi a 'Sky'. "Adesso ci si rialza guardando agli aspetti positivi. Anche se avessimo pareggiato non sarebbe cambiato nulla e pure se avessimo vinto comunque all'ultima partita saremmo dovuti andare a guadagnarci dei punti. Insomma, per una volta dobbiamo guardare in casa nostra e cercare di fare bene".

Cassano, invece, dopo aver disputato due Europei, era al suo esordio in Coppa del Mondo: "Emozione per l'esordio? Non ci sono emozioni - spiega ancora Fantantonio nell'immediato postpartita - ora, ripeto, conta solo fare una grande partita contro l'Uruguay. Se recuperiamo le energie possiamo farcela".