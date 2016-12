Italia: Buffon pronto al rientro, Barzagli si ferma

09:26 - In casa Italia l'operazione-Costarica prevede non poche novità. Prima di tutto, l'orario dell'allenamento: le 13, piena ora di pranzo, perché a Recife venerdì si gioca appunto alle 13 ed è meglio prevenire. E capire. Prandelli ha così stravolto il programma del mercoledì: robusta colazione, una merenda poco prima di andare in campo, il recupero previsto dalle 15 in poi, con una pasto ritardato. Per quanto riguarda l'allenamento, Buffon ha svolto tutta la seduta con i compagni e dunque è pronto a riprendersi il posto tra i pali della porta azzurra dopo la distorsione alla caviglia che lo ha messo ko per l'esordio con l'Inghilterra. Per lui più sì che no. Ma è la delicatezza dell'infortunio a imporre di rinviare la scelta fino all'ultimo. In difesa si va verso Abate a destra, Darmian a sinistra, Chiellini in mezzo con Bonucci: Barzagli è alle prese con una tendinite ed è rimasto fermo nell'ultima parte della seduta. A centrocampo: De Rossi davanti alla difesa non si discute; Pirlo play nemmeno; Verratti è stanco, dopo l'esordio, e Thiago Motta prenderà il suo posto. Attacco: non ci sono dubbi, con Candreva e Marchisio trequartisti larghi e Balotelli là davanti.

Giovedì mattina si parte per Recife: sveglia all'alba, l'aereo decolla alle 7,30.

BUFFON FELICE, ARRIVANO I FIGLI

E alle 13 (18 italiane), eccoli in campo gli azzurri. Ci sono tutti, anche Gigi Buffon che comunque aveva già lavorato martedì, normalmente. E c'è pure De Sciglio, recuperato dopo l'infortunio della scorsa settimana. L'allenamento proseguirà per un'ora e mezzo circa.

E per Gigi, arrivano in Brasile i due "tifosi" ai quali Gigi tiene più di ogni altro aspetto della vita: ovvero i suoi due figli, che con l'ex moglie Alena Seredova stanno arrivando al ritiro della Nazionale azzurra. Una carica in più, e decisiva, per il nostro numero uno.

ALLENAMENTO A PIENO RITMO

Ed eccoci al campo di allenamento. Buffon è in porta, para e si muove senza indugi. Il miglior modo per spazzare via i dubbi. E in difesa, Prandelli cambia le fasce: Abate (fuori al'esordio) a destra, Darmian a sinistra (a destra con gli inglesi). Il granata si muove al meglio su tutte e due le fasce.