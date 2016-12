Italia, Buffon dovrebbe rientrare con l'Uruguay

12:35 - A Casa Azzurri tiene ancora banco il ko di Buffon. Dopo un primo post su Facebbok che sembrava preannunciare la fine di un sogno, il capitano è apparso più ottimista e ha promesso di tornare presto. Secondo quanto si apprende da alcune indiscrezioni, per riassorbire la distorsione alla caviglia con infiammazione del tendine tibiale servirà ancora del tempo, ma Gigi tornerà tra i pali contro l'Uruguay.



Un rinvio maledetto. Il capitano zappa una punizione e il suo Mondiale in Brasile inizia male. Non è la prima volta che il portiere azzurro deve posare i guanti in occasione di un grande evento. Era già successo agli Europei del 2000 (frattura al dito di una mano durante il test match con la Norvegia) e ai Mondiali in Sudafrica nel 2010 (guai alla schiena all'esordio con il Paraguay e addio torneo). Questa volta però dovrebbe andare diversamente. Gigi, stando a indiscrezioni, salterà la gara con la Costa Rica, ma contro l'Uruguay dovrebbe tornare al suo posto.



Dopo un post allarmistico su Faceboook, il numero 1 azzurro nelle ultime ore prima dell'esordio dell'Italia aveva lanciato segnali positivi: "Ieri sera avevo una brutta sensazione e temevo di dover tornare a casa, ma ora sono sicuro di giocare la seconda partita e sono felicissimo". Ottimismo un po' forzato. La realtà, infatti, è che per riassorbire la forte distorsione servirà un po' più di tempo. E in certi casi le precauzioni non sono mai troppe. E così Gigi resterà a riposo ancora in vista dell'ultimo match del girone.