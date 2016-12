Italia, Barzagli: "Ripartiamo dalla difesa, faremo cose straordinarie"

23:23 - A due giorni dal debutto contro l'Inghilterra, Andrea Barzagli si è presentato in conferenza stampa con le idee chiare: "Negli ultimi tempi abbiamo preso un po' troppi gol - ha spiegato il difensore azzurro -, dobbiamo ritrovare compattezza. Ripartiamo della difesa. Loro hanno grandi colpitori di testa, nessuna delle due squadre si può accontentare di un pari". Il campo di Manaus è un rebus: "Spero facciano di tutto per renderlo almeno decente".

Il difensore parla anche del suo momento: "Per qualche tempo ho temuto di perdere i Mondiali, non stavo bene. Ora però è tutto passato. Giocare questa competizione è il massimo per ogni calciatore. Il blocco Juventus può essere l'arma giusta anche in Nazionale. Differenze rispetto al 2006? Ho otto anni in più e quindi sono più esperto di allora ed ho qualche responsabilità in più". La squadra sta bene ma con l'Inghilterra non sarà una passeggiata: "Fisicamente stiamo bene, e comunque le difficoltà ci saranno sia per noi che per l'Inghilterra. La difesa inglese è molto arcigna, spero comunque che i nostri attaccanti possano metterla in difficoltà. Loro davanti hanno tre-quattro giocatori importanti, in attacco sono davvero molto forti. Dovremo fare grande attenzione".

Più che un pronostico sul cammino dell'Italia, c'è spazio per un augurio: "Pirlo dice che possiamo vincere il Mondiale? E’ la mentalità giusta, dobbiamo credere di poter fare cose straordinarie. Il gruppo del 2006 aveva più esperienza internazionale, ma anche questo è buono: puntiamo a fare una cosa straordinaria". Infine una battuta sulla situazione fuori dal campo e sugli scontri di San Paolo a poche ore da Brasile-Croazia: "Sappiamo che la situazione del Brasile non è facile, ma la speranza è che non degeneri. Non è bello vedere gli incidenti attorno al Mondiale, sarebbe bello se questa Coppa potesse essere una festa".