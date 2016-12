11:43 - Il viso di Balotelli sulla coppa del Mondo. Con questo fotomontaggio, accompagnato dalla frase "Redesigned for Victory" (letteralmente "Ridisegnato per la vittoria"), Mario dà l'assalto su Facebook al Mondiale brasiliano e fissa l'obiettivo in azzurro. Un sogno che potrebbe diventare realtà. Balo ci crede e si porta avanti. Meglio essere pronti, non si sa mai.