Inghilterra, svelate le tattiche di Hogdson

16:21 - Dovrebbe incominciare a preoccuparsi anche Prandelli. Dopo il misterioso drone che ha sorvolato l'allenamento francese ora tocca all'Inghilterra sentirsi vulnerabile. La spia questa volta è più che altro una talpa, dato che è stato proprio un giornale inglese a fotografare e pubblicare gli appunti di Hogdson in vista del debutto mondiale contro l'Italia. Niente di incredibilmente sorprendente, ma Prandelli sa cosa aspettarsi.

La notizia assume ancor più valore dopo lo sfogo del vice allenatore Gary Neville che pochi giorni fa se l'era presa con un fotografo di O'Globo, reo di aver violato la privacy del ritiro inglese. Sturridge ad allargarsi per favorire l'inserimento "in the box", possesso palla e pressing alto: questo è quanto catturato dal foglietto tenuto in mano dall'ex difensore dello United. Dopo Chamberlain e Welbeck, altro problema per Hogdson.