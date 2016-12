Inghilterra: "State lontani dal tifoso portasfortuna!"

15:07 - Gli inglesi, poco scaramantici, stavolta hanno tutti i diritti di fare gli scongiuri del caso. Il "The Sun" consiglia ai giocatori in ritiro in Brasile di non scattarsi foto con un determinato tifoso, di nazionalità appunto inglese. La sua colpa? Portare sfortuna: i 4 giocatori con cui è riuscito ad avere un "selfie", ovvero Ribery, Nasri, Reus e Lucas, salteranno tutti il Mondiale. Ecco il perché di tante forze di sicurezza...

Ribery e Reus per infortunio, Nasri e Lucas per scelta tecnica: sta di fatto che il 100% dei giocatori incontrati non sarà in Brasile. Viene da pensare che sia un "modo" della Nazionale inglese per decimare gli avversari, dato che al momento nessuno fa parte dei "Tre Leoni": ma si sa, la prudenza non è mai troppa. Che sia il caso di avvisare anche Prandelli? Forse: nel frattempo, occhi bene aperti e quadrifogli alla mano...

IL TWEET DEL "THE SUN"

England: Don't pose with jinxed man — every player he's posed with failed to make World Cup http://t.co/d6SS140N3N pic.twitter.com/sJszV7a2aZ

— The Sun (@TheSunNewspaper) 11 Giugno 2014