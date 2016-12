Inghilterra: il gol di Sturridge è fatale

20:51 - Quanto successo a Manaus, tra Italia e Inghilterra, ha dell'incredibile. Non stiamo parlando della prestazione di Balotelli, di Sirigu o di Darmian: ma di quando avvenuto al gol di Sturridge. Gary Lewin, componente dello staff medico inglese, si è infatti infortunato alla caviglia (distorsione) esultando per il momentaneo pareggio: barella in azione e grande preoccupazione. Un siparietto tragicomico; la domanda è, ora chi lo cura?

L'episodio, per quanto curioso, non è l'unico: e noi, in Italia, lo sappiamo bene. Durante Torino-Genoa, match terminato con la vittoria granata nei minuti di recupero, il preparatore dei portieri torinese si infortunò esultando per la rete della vittoria siglata da Cerci. Per Giuseppe Zinetti rottura del tendine d'Achille, operazione chirurgica e 3 mesi di stop totale: potrebbe essere andata meglio al fisioterapista inglese, che ha subito "solo" la dislocazione della caviglia ed è stato subito sistemato dal medico principale. Da verificare se possa tornare in azione in questo Mondiale: ma le riserve, in questo caso, ci sono?