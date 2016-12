Inghilterra, Hodgson sotto processo: "E' peggio di Capello"

19:46 - Non c'è mai limite al peggio. E' il concetto espresso da molti giornali d'oltremanica all'indomani del ko dell'Inghilterra contro l'Uruguay, nella seconda sfida del Girone D. I quotidiani britannici evidenziano come i Tre Leoni siano a un passo dall'eliminazione e mettono in croce il ct Roy Hodgson: "Pensavamo di aver toccato il fondo quattro anni fa - scrive il Daily Mail -, invece è arrivato un altro scandalo. Hodgson è peggio di Capello".

Quattro anni fa, ai Mondiali in Sudafrica, l'Inghilterra uscì agli ottavi con un secco 4-1 contro la Germania dopo aver passato un girone abbordabile per il rotto della cuffia. Stavolta, Rooney e compagni sono quasi fuori dopo appena due partite: "Hodgson è una brava persona - proseguono i giornali inglesi nella loro spietata analisi -. E' brillante, amichevole: ma questo non lo rende automaticamente la persona giusta per guidare la Nazionale. L'obiettivo è vincere i prossimi Mondiali in Russia? Con lui in panchina, semplicemente non potrà mai accadere".

HODGSON, ECCO LA RICONFERMA

Nonostante il processo mediatico cui è stato sottoposto dai tabloid inglesi, Roy Hodgson rimarrà ct dei Tre Leoni almeno fino gli Europei. Lo ha detto il presidente della Federazione britannica, Greg Dyke: "Noi sosteniamo Roy Hodgson e vogliamo che rimanga allenatore. Ha fatto un buon lavoro e agli Europei le cose andranno meglio".