3 luglio 2014 Il Mondiale accende il mercato: futuri top player oggi affari low cost In Brasile sono tanti i giocatori più o meno conosciuti che si sono messi in mostra, ecco una lista di "consigli per gli acquisti" per le squadre della nostra Serie A Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:44 - Si è aperto ufficialmente il calciomercato e le squadre italiane ancora una volta devono fare i conti con una disponibilità economica inferiore rispetto alle loro concorrenti dei maggiori campionati europei. Impossibile spendere 60 milioni per David Luiz o 90 per Luis Suarez a casa nostra e così diventa fondamentale scoprire nuovi talenti, scommettere su qualche giovane dall'avvenire assicurato e dal prezzo contenuto: e quale vetrina migliore dei Mondiali brasiliani? Ecco una lista di "consigli per gli acquisti" per le nostre squadre, i valori di mercato sono stati presi da Transfermarkt.it