19 giugno 2014 Il giallo delle lacrime di Die: il padre non c'entra nulla, commosso per il suo Paese E' stato lo stesso centrocampista ivoriano a chiarire la situazione: il genitore è morto nel 2004

12:48 - Hanno fatto il giro del mondo le immagini di Geoffroy Serey Die, 30enne centrocampista della Costa d'Avorio e del Basilea, in lacrime durante l'inno nazionale prima della sfida con la Colombia consolato dai compagni. E sono diventate un autentico giallo. Alla fine la verità è venuta a galla per stessa ammissione del calciatore: la commozione era dovuta al fatto di rappresentare il proprio paese in un palcoscenico tanto importante e non per la morte del padre, avvenuta nel 2004.