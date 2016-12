Il Brasile in ansia: la designazione non piace

15:32 - Non c'è pace per Scolari. Il ct brasiliano si è già lamentato degli arbitraggi. Dopo il quarto contro la Colombia, Felipao ha avuto da ridire nei confronti dello spagnolo Carballo sulla mancata sanzione a Zuniga per il fallo su Neymar. In vista della semifinale O Globo parla della preoccupazione per la designazione di Rodriguez Moreno, che non ha visto il morso di Suarez a Chiellini nel contestatissimo Italia-Uruguay. Il Brasile è in ansia.

Decisione piuttosto singolare visto che l'arbitro messicano non ha convinto nella partita Italia-Uruguay, dove oltre al celebre episodio non visto c'è stata anche l'espulsione fin troppo fiscale comminata a Marchisio. Nonostante tutto Rodriguez Moreno arbitrerà una partita fondamentale. Su di lui la grande responsabilità di gestire un match sul quale sono puntati gli occhi di un'intera nazione. Attento Rodriguez Moreno, il Brasile ti guarda.