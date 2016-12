Il Brasile contrattacca: "Ora niente più rigori per noi?"

11:39 - C'è chi sottolinea i miracoli di Ochoa, chi punta il dito contro il gioco mostrato dalla Seleçao e chi evidenzia le lamentele di Scolari nei confronti dell'arbitraggio. Sono diverse le reazioni dei giornali brasiliani dopo il pareggio contro il Messico. 'O Globo' riporta le parole del c.t. verdeoro: "Adesso basta rigori per il Brasile?". 'Globoesporte', invece, promuove il sistema difensivo della Seleçao, definendolo "a cinque stelle".

Scolari, dopo il pareggio contro il Messico, si è soffermato parecchio sul presunto fallo da rigore subìto da Marcelo. Secondo il c.t. della Seleçao - questo è quello che si intuisce dalle sue parole -, il discusso rigore fischiato a Fred contro la Croazia può avere influito: "Adesso basta rigori per il Brasile?". Un concetto ripreso anche da 'O Dia', che dà ampio risalto alle parole di Felipao così come a quelle di Hulk, fuori contro il Messico per alcuni problemi fisici smentiti dal giocatore. "Verde di rabbia" è il titolo di 'O Dia' in riferimento all'attaccante dello Zenit, che ha spiegato di aver "recuperato in tempo" per la partita. L'esclusione, dunque, sarebbe stata una scelta puramente tecnica.



I miracoli del portiere Ochoa sono l'apertura di 'Folha de S. Paulo', che cita anche la papera di Akinfeev nel match tra Russia e Corea del Sud: "I portieri vanno a segno nel sesto giorno dei Mondiali". A fare autocritica è solo Estadao.com, che va dritto al punto: "La Seleçao gioca male, è messa in difficoltà dal Messico e pareggia 0-0. La partita contro il CAmerun sarà decisiva".