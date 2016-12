2 luglio 2014 Il Belgio passa ai supplementari: gli Usa lottano fino al 120', ma non basta A Salvador finisce 2-1: a segno De Bruyne, Lukaku e il giovane Green. Gara in bilico fino alla fine. Ora per i belgi quarto di finale con l'Argentina di PAOLO MANDARA' Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

01:10 - Il Belgio batte gli Usa dopo i tempi supplementari (2-1) ed è l'ultima squadra a qualificarsi per i quarti di Brasile 2014, dove incontrerà l'Argentina. La nazionale di Wilmots gioca meglio, ma Howard è scatenato e blinda la porta fino al 90' (c'è anche una traversa di Origi). All'inizio del primo supplementare va in gol De Bruyne (92') che poi serve a Lukaku il raddoppio (105'). Green tiene accesa una speranza (107'), ma la rimonta Usa non si completa.