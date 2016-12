Il Belgio ferma anche il "Rock Werchter"

08:24 - Il Belgio si ferma per il quarto del Mondiale contro l'Argentina. Messe annullate, negozi chiusi. Ma è curioso il caso del Rock Werchter. Al festival rock della città, caratterizzato dalla presenza di più palchi, sabato ci saranno i Pearl Jam, ma il problema riguarda chi si esibirà sul main stage e sul The Barn stage alle 18, i Triggenfinger e gli emergenti Imagine Dragons, che però non vogliono esibirsi senza pubblico. Colpa dei Diavoli Rossi.

Un entusiasmo senza precedenti. Effettivamente di tempo ne è passato da quando il Belgio stupì tutti nel 1986 in Messico, spingendosi fino alle semifinali e fermandosi solo davanti all'Argentina di uno stratosferico Maradona. Oggi tra il Belgio e una storica semifinale, che eguaglierebbe quel risultato, c'è di nuovo l'Albiceleste con un nuovo stratosferico giocatore, da molti designato come l'erede del Pibe de Oro, Lionel Messi. E' sicuramente un risultato straordinario quello ottenuto dalla squadra di Wilmots, ma sabato si può scrivere la storia. Con buona pace degli Imagine Dragons.