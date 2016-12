18 giugno 2014 I Mondiali li guardano tutti, anche le tribu dell'Amazzonia... Nel villaggio indigeno di Tururukari Uka gli indigeni di etnia Omagua assistono alla partita tra Brasile e Messico Tweet google 0 Invia ad un amico

09:24 - Tutti davanti allo schermo a tifare per Neymar. Parliamo delle persone riunite nelle loro case o nelle piazze di Rio o di San Paolo per sostenere la Selecao? No, parliamo di una sperduta tribù dell'Amazzonia che vive nel villaggio indigeno di Tururukari Uka, da dove arrivano queste bellissime foto. Tutti i bambini del villaggio sono riuniti davanti a un computer per sostenere i loro idoli impegnati nel difficile incontro con il Messico (0-0 il risultato finale), un chiaro esempio della febbre Mondiale che si respira nel paese sudamericano