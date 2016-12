I migliori 100 dei Mondiali: Pelè batte tutti, anche Maradona

16:46 - O Rey meglio del Pibe de Oro. Il "Guardian" ha pubblicato una graduatoria di 100 calciatori più importanti dei Mondiali, scelti da una giuria di leggende del calcio, giornalisti ed esperti. Vince Pelè, che precede Maradona. Terzo Beckenbauer. Nella top ten figurano anche Ronaldo, Zidane, Cruyff, Matthaus, Muller, Garrincha e Platini. Maldini, 12°, il migliore dei 16 italiani presenti. In lista anche Cristiano Ronaldo e Messi: vince il portoghese.

Edson Arantes do Nascimiento, meglio noto come Pelè, è diventato una vera e propria leggenda in patria con i suoi tre Mondiali vinti: il primo nel 1958 appena diciottenne e già decisivo, il secondo nel 1962 giocando solo una partita perché infortunatosi all'avvio e il terzo nel 1970 ormai esperto e icona popolare. Maradona, forse, paga il fatto di averne vinto solo uno (nel 1986) seppur da protagonista indiscusso con i due gol storici all'Inghilterra.

Orgoglio italiano con ben 16 giocatori presenti. Guida la truppa Maldini (dodicesimo), ma ci sono anche Paolo Rossi (18esimo), Dino Zoff, 19esimo e migliore dei portieri, e Roberto Baggio (24esimo). Anche qui si rinnova l'eterno duello tra Cristiano Ronaldo e Messi, che una Coppa del Mondo non l'hanno ancora vinta. Ma per il "Guardian" il portoghese, semifinalista nel 2006, è stato più determinante della "Pulga": CR7 è trentatreesimo, Leo solo cinquantunesimo. Maradona e il suo erede trattati "male", insomma. Diego non potrà vendicarsi sul campo, Lionel sì.



Gli altri italiani in classifica sono: Fabio Cannavaro (26°), Giuseppe Meazza (40°), Gigi Buffon (44° e in campo in Brasile), Franco Baresi (46°), Giuseppe Bergomi (62°), Gianni Rivera (80°), Salvatore Schillaci (83°), Alessandro Del Piero (86°), l'oriundo Luisito Monti (87°), Claudio Gentile (89°), Antonio Cabrini (97°) e Giacinto Facchetti (99°).