2 luglio 2014 Howard supereroe nazionale: fa record di parate e partono le dediche su Twitter L'eliminazione degli Stati Uniti non ha compromesso la splendida prestazione dell'estremo difensore degli States che ha esaltato il pubblico dei social Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:33 - Non è bastato agli Stati Uniti un Howard perfetto per passare il turno contro il Belgio, ma i tifosi americani sono rimasti comunque entusiasti per via della grande gara del portiere degli States che, con le sue parate, ha tenuto in gioco i suoi fino al termine del match, stabilendo anche un nuovo record di salvataggi in un mondiale, effettuandone ben sedici. Gli utenti social hanno allora pensato di dedicargli molte immagini che lo ritraggono come un vero super eroe, qualcuno addirittura lo vorrebbe come prossimo presidente Usa...