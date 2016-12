Guarda troppe partite del Mondiale senza dormire: morto

08:56 - Nuovo capitolo della "follia collettiva" che sta attraversando il mondo dall'inizio dei Mondiali in Brasile. Un giovane studente cinese, 25 anni, è morto a Suzhou dopo aver visto in diretta tutte le partite dei Mondiali, rinunciando a dormire per più giorni per seguire la rassegna. Come riporta "ESPN", il suo cadavere è stato ritrovato di fronte alla TV, dopo la fine di Spagna-Olanda, terminata alle 5 del mattino in Cina.