Grecia, la proposta di matrimonio su uno striscione

11:44 - Bellissima sorpresa ieri sera per un tifoso greco dallo stadio Castelao di Fortaleza e il gol all'ultimo secondo di Samaras che ha mandato la Grecia agli ottavi e fatto fuori la Costa d'Avorio non c'entra nulla. La sua bella fidanzata è infatti volata fino in Brasile per assistere alla partita che sapeva il suo ragazzo avrebbe guardato e chiedergli di sposarlo in diretta tv con un romantico striscione. Che serata per questo Christos...