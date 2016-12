10 luglio 2014 Gol, parate, morsi ed eventi unici.

Il mondiale secondo Rick Hincks Il designer britannico, con uno stile minimal fatto da pochi tratti di matita, fa rivivere le emozioni provate durante l'ultimo mese in Brasile, e non solo. Tweet google 0 Invia ad un amico

11:26 - I momenti più significativi della Coppa del Mondo sono stati immortalati nei poster minimalisti di Rick Hincks. Il designer britannico ha realizzato alcuni disegni per rappresentare i gesti più belli del mondiale, che si sta disputando in Brasile, e i momenti rimasti nella storia della competizione.



Dal goal di James Rodriguez, giocatore della Colombia e rivelazione del torneo, alle parate di Tim Howard, il portiere degli Stati Uniti che nella partita contro il Belgio ha mostrato il meglio di sé. E non poteva mancare anche l’episodio che, purtroppo, ci ha visti diretti testimoni: il morso di Suarez a Chiellini nella sfida tra Italia e Uruguay.



Ma non solo i grandi momenti del presente. Anche il passato è protagonista con il goal di Alessandro Del Piero, segnato allo scadere della semifinale Italia-Germania del 2006, e quello di Iniesta nella finale del mondiale 2010 tra Spagna e Olanda. Sono finiti nelle illustrazioni di Hincks anche alcuni eventi relativi alle ultimae edizioni di Champions League ed Europa League.