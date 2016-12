Gli inglesi lo temono: "Balotelli, come fai a fermarlo?"

17:47 - Chi, se non SuperMario? A meno sei da Italia-Inghilterra, tocca agli inglesi di Hodgson parlare dell'Italia. E il Mirror Gary ha intervistato Cahill, difensore del Chelsea, che a proposito degli azzurri ha parlato di... Balotelli. "L'imprevedibilità di Balotelli è un pericolo perché non sai mai quando si accenderà, o se si accenderà. Ha il potenziale per mettere la palla all'incrocio da 27 metri da fermo, è davvero imprevedibile, ma nei suoi giorni di buona è senza dubbio uno dei migliori. Ho giocato contro di lui un po' di volte quando era nel City e devo ammettere che è stata dura. Poi ho giocato contro di lui un'altra volta e dopo 60/70 minuti è stato sostituito senza mai vedere la palla. Ripeto, è imprevedibile, potrebbe essere un giocatore di classe mondiale ma resta comunque un attaccante sempre da tenere d'occhio". Queste le parole del difensore inglese. Quando a SuperMario e l'Inghilterra, un amore (reciproco) mai tramontato, ecco che il Daily Mail ribadisce che l'Arsenal è sempre molto attento alle mosse del Milan a proposito di Balotelli e che l'offerta di 20 milioni di sterline, 25 milioni di euro, è sempre pronta. Il Milan, al momento, non sta trattando la cessione di Balotelli. E comunque sia, lo farebbe per una cifra non inferiore ai 30 milioni.