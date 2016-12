Giudizi.Zilp: le pagelle di Paolo Ziliani

13:11 - BUFFON. Parte male andando a farfalle su palla d’angolo (Borges inzucca alto), poi capisce che col Chiellini che si trova davanti non può permetterselo: e fa il Buffon. Faticaccia.



ABATE. Contro l’Inghilterra sul binario destro c’era una Maserati (Darmina), oggi c’era una Fiat Duna (Abate). Aridatece Favalli! Ectoplasma.



BARZAGLI. Ha sognato di giocare a fianco di Legrottaglie: eppure si sentiva più sicuro. Accanto al terrificante Chiellini esportato in Brasile, fa quel che può. Sbigottito.



CHIELLINI. Una jattura continua. In 2’ fa rigore (che l’arbitro ci risparmia), poi si perde Ruiz che fa 1-0. Nel 2° tempo serve Campbell in area: quello non ci crede. Era meglio Paletta. Imbambolato.

DARMIAN. Prandelli lo sposta a sinistra per fare spazio a un inquietante Abate: lui risponde obbedisco e gioca bene anche di qua. Prova anche a far gol. Combattente.



DE ROSSI. Siccome lui, almeno, è in tutta evidenza un giocatore, perché non schierarlo centrale? Peggio di sciagura-Chiellini non farà di certo. Nocchiero.



CANDREVA. Migliore in campo dopo Pirlo contro l’Inghilterra, oggi non corre mai. Come se Bocelli in concerto non cantasse. Fuori dopo meno di un’ora. Desaparecido.



PIRLO. Come avere un Monet e appenderlo nello sgabuzzino. Mette Balotelli davanti al portiere senza guardare, gioca sempre ad occhi chiusi: ma sono perle ai porci. Brunelleschi.



MOTTA. E’ il mistero doloroso della gestione-Prandelli. Un pippone inaudito che gioca da fermo ed è più scarso di Palombo. Fuori al 45’. Fetecchia.



MARCHISIO. Gli azzurri si presentano in versione-pappemolli e il primo a cercare di dare qualche strattone è lui. Sempre in partita, ma gli altri dove sono? Sprecato.



BALOTELLI. Sullo 0-0, liberato da Pirlo a tu per tu col portiere, si mangia un gol che nemmeno Raducioiu ubriaco. Prova subito a rifarsi, non ci riesce. Si prende un giallo: ma almeno lotta. Stralunato.



CASSANO. Cerca di spruzzare un po’ di classe in campo: ma non è che la gente si stropicci gli occhi dalla meraviglia. Floppino.



INSIGNE. Ci si aspetta di vedere uno Speedy Gonzalez che semina il terrore nelle retrovie nemiche: prossimamente in un altro film. Floppino II.



CERCI. Pochi minuti nel finale al posto dello stremato Candreva. Speriamo abbia un’altra occasione, perché la merita. Rivedibile.



PRANDELLI. Speriamo sia così: abbiamo dato tutto per spezzare le reni agli inglesi, oggi non ne avevamo più. Certo, Motta, Abate e Chiellini sono da espatriare. Tre Pater Ave Gloria. Rintronato.