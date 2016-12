Giornalista muore in un incidente stradale, squadra argentina in lutto

22:38 - La giornalista argentina 26enne Maria Soledad Fernandez è morta in un incidente avvenuto ieri a 150 km da Belo Horizonte. Dopo aver assistito alla vittoria contro la Svizzera, la cronista stava tornando nella città sede del ritiro della nazionale albiceleste.L'auto sulla quale viaggiava insieme a due colleghi è finita in una scarpata dopo essere stata tamponata da un furgone. In segno di lutto, l'Argentina ha annullato la conferenza stampa.

Gli altri due cronisti rimasti feriti non sono in pericolo di vita mentre i due guidatori responsabili dello scontro sarebbero stati arrestati dalla polizia brasiliana. La giovane è figlia di un noto giornalista argentino, Miguel 'Titi' Fernandez, anche lui in Brasile per seguire il campionato del mondo. Il presidente della delegazione albiceleste Juan Carlos Crespi ha detto che la squadra è vicina alla famiglia della vittima. Ezequiel Lavezzi ha prontamente fatto le condoglianze alla famiglia della vittima.



Inmenso dolor por la muerte de la hija de Tití Fernández, un abrazo gigante a él y a toda su familia.

— Pocholavezzi (@PochoLavezzi) 2 Luglio 2014