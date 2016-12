Giappone, Honda indica la via: "Superiamo il girone e andiamo ai quarti"

14:16 - "Il Giappone ha qualità e arriverà ai quarti". Non è una frase del cartone animato Holly e Benji, ma sono le parole di Keisuke Honda. Ancora oggetto misterioso nel Milan, nei Campioni d'Asia di Zaccheroni è una delle stelle indiscusse. Questa è forse la migliore nazionale nipponica di sempre e crede nell'impresa. I Blu Samurai non sono mai andati oltre gli ottavi, ma per Honda stupiranno già nel girone: "Al 100% andiamo avanti". Sarà così?

Il Giappone ha disputato pochi Mondiali, ma dal 1998 è diventato una presenza fissa nella competizione. Nella sua storia solo due volte ha superato il primo turno, fermandosi comunque agli ottavi. Nel 2002 in casa propria fu la Turchia a punire i nipponici. Quattro anni fa impresa sfiorata: nell'ottavo contro il Paraguay solo ai rigori hanno avuto la meglio i sudamericani, negando un risultato storico alla squadra asiatica. Ma forse qualcosa può davvero cambiare.

Per la prima volta c'è un Giappone più attrezzato, con alcuni elementi interessanti e con esperienza in club europei: come Nagatomo e Kagawa. In più il girone iniziale non è assolutamente impossibile: la Colombia senza Falcao, la Costa d'Avorio di Drogba e Gervinho e la Grecia. Non semplice vero, ma gli uomini di Zaccheroni possono giocarsela. Semmai i problemi verranno dopo. Tra l'impresa e il Giappone ci sarà un ostacolo chiamato Uruguay o Inghilterra o, addirittura, Italia. Chissà se Honda è ancora così sicuro?