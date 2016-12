Ghana, pesanti accuse dal Telegraph: "Truccano le partite" 

12:57 - Una pesantissima accusa di combine si abbatte sul Ghana, attualmente impegnato nel Mondiale brasiliano. Secondo il 'Telegraph', il presidente della Federazione Kwesi Nyantakyi avrebbe accettato, in cambio di una ingente somma di denaro (170mila dollari) di truccare delle amichevoli. Alcuni reporter sotto false spoglie di emissari di una società di investimenti, hanno condotto un'inchiesta - corredata da video - e incastrato i responsabili.

Gli emissari, seguendo il racconto del tabloid britannico, si sono recati a Miami per incontrare Nyantakyi e proporre un "contratto di fixing" per 170mila dollari. Tutto sarebbe stato possibile grazie all'intermediazione dell'agente Fifa Christopher Forsythe e del dirigente della federcalcio ghanese Obed Nketiah. L'inchiesta, condotta dal 'Telegraph' con il programma 'Dispatches' di Channel 4, è stata filmata per intero. Dopo la messa in onda del video, la Federazione ghanese ha smentito qualsiasi ipotesi di combine e denunciato Forsythe e Nketiah. Nella vicenda non rientrano in alcun modo le gare del Mondiale fin qui disputate da Boateng e compagni, che hanno perso 2-1 con gli Usa e pareggiato 2-2 con la Germania.

IL VIDEO DEL PATTO PER LA COMBINE