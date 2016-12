Ghana, Boateng: "Io, cacciato per motivi politici"

22:53 - Cacciato dal ritiro dal Ghana per motivi politici e non per motivi disciplinari come emerso ufficialmente. Questa la versione di Kevin Prince Boateng sul clamoroso caso che l'ha visto protagonista insieme a Muntari: "La lite con lui non c'è mai stata - spiega l'ex numero 10 del Milan -. Ho chiesto alla Federazione dove fossero finiti i soldi ricevuti dalla Fifa e per questo mi hanno espulso. L'allenatore aveva problemi con me già da tempo".



Boateng e Muntari erano stati allontanati dal ritiro ghanese a poche ore dalla terza e decisiva sfida del Girone G contro il Portogallo, poi persa 2-1 dalle Black Stars. Per spiegare il gesto, la Federazione ghanese aveva diffuso due brevi note nelle quali si precisava che i due giocatori si erano resi protagonisti rispettivamente di un litigio con il ct Appiah e di un’aggressione fisica nei confronti di un rappresentante federale. A distanza di tre giorni dall’eliminazione da Brasile 2014, Boateng torna sull’argomento e dà la sua versione dei fatti: "Stavo scherzando con Muntari durante una partitella prendendolo in giro e dicendogli se non era il caso per lui di mettersi a fare l'arbitro – precisa -. L'allenatore, invece, ha pensato che l'avessi insultato ma non era vero. La realtà è che il mister aveva già dei problemi con me e ha cominciato a insultarmi davanti a tutti. E poi mi chiedo: perché mi hanno cacciato quattro giorni dopo l’episodio? Lo so io perché. Dopo due giorni dalla lite abbiamo incontrato la federazione ghanese per chiedere dove efossero finiti i soldi ricevuti dalla Fifa. Tutti pensano che noi facciamo una bella vita ma non è così. Con una parte di quei soldi sarebbero potute venire anche le nostre famiglie. Invece l'esperienza che abbiamo vissuto in Brasile è stata terribile”.