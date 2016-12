Germania, Schweinsteiger: "Peccato non sfidare Neymar"

23:50 - L'infortunio di Neymar, che non potrà giocare la semifinale (e nemmeno l'eventuale finale) del Mondiale contro la Germania, favorisce indubbiamente i tedeschi. Schweinsteiger, però, non accoglie con piacere il forfait del brasiliano: "Prima di tutto fatemi dire che siamo tutti molto tristi per il fatto che Neymar non possa giocare contro di noi. A perderci sarà prima di tutto lo spettacolo, i migliori dovrebbero sempre essere in campo".

Il centrocampista tedesco teme anche una reazione d'orgoglio da parte del Brasile, che dopo il k.o. di Neymar sarà doppiamente motivato: "Adesso immagino che la nazionale brasiliana si compatti e unisca ancor di più le sue forze attorno a due tecnici di valore come Scolari e Parreira (coordinatore della Selecao, ndr). Si tratta di allenatori che hanno anche grande esperienza e penso che quella di martedì sarà una sfida non solo sul campo ma anche fra le panchine. Vincerà chi giocherà la partita più intelligente. Il fattore campo? E' un vantaggio per loro, unito alle grandi doti tecniche che hanno".